Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» отказался от покупки Балеба из «Брайтона» из-за цены в £ 100 млн — TEAMtalk

«МЮ» отказался от покупки Балеба из «Брайтона» из-за цены в £ 100 млн — TEAMtalk
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» принял решение отказаться от идеи с покупкой 22-летнего опорного полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «чайки» оценивают трансферную стоимость камерунского футболиста в £ 100 млн (€ 115 млн), однако в стане «красных дьяволов» считают, что нынешняя форма Балеба не оправдывает указанную цену. Подчёркивается, что «Брайтон» не намерен продавать полузащитника дешевле и намерен ждать новых предложений о его приобретении.

В нынешнем сезоне Балеба принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
«МЮ» изучил условия перехода Карлоса Балеба из «Брайтона» — Sky Sports

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android