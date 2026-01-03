«МЮ» отказался от покупки Балеба из «Брайтона» из-за цены в £ 100 млн — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» принял решение отказаться от идеи с покупкой 22-летнего опорного полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «чайки» оценивают трансферную стоимость камерунского футболиста в £ 100 млн (€ 115 млн), однако в стане «красных дьяволов» считают, что нынешняя форма Балеба не оправдывает указанную цену. Подчёркивается, что «Брайтон» не намерен продавать полузащитника дешевле и намерен ждать новых предложений о его приобретении.

В нынешнем сезоне Балеба принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

