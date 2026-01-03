«Реал» намерен использовать ситуацию с контрактом Родри, чтобы подписать его — Marca

Мадридский «Реал» рассчитывает воспользоваться тем обстоятельством, что грядущим летом у полузащитника Родри останется год по контракту с «Манчестер Сити», с целью подписать 29-летнего футболиста. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в случае, если испанский футболист откажется от продления трудового соглашения с «горожанами», они будут вынуждены задуматься о потенциальном трансфере Родри, чтобы избежать его возможного бесплатного ухода из клуба летом 2027 года.

Полузащитник играет за «Манчестер Сити» с лета 2019 года. За этот период Родри принял участие в 273 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 32 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

