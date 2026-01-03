Скидки
Главная Футбол Новости

«Ювентус» может усилить состав двумя футболистами из АПЛ — Mirror

«Ювентус» может усилить состав двумя футболистами из АПЛ — Mirror
«Ювентус» по-прежнему проявляет интерес к 29-летнему вратарю «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источники в Италии.

По информации источника, маловероятно, что итальянский голкипер сменит клуб в середине сезона, однако туринский клуб всё равно готов вести переговоры о его подписании.

Кроме того, «Ювентусу» интересен 31-летний полузащитник Гвидо Родригес, играющий за «Вест Хэм», который потерял место в основном составе лондонского клуба.

В нынешнем сезоне Викарио принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Родригес провёл шесть матчей во всех соревнованиях, где не отметился результативными действиями.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

