ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Кержаков назвал главное разочарование российского футбола в 2025 году

Кержаков назвал главное разочарование российского футбола в 2025 году
Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о главном разочаровании российского футбола в 2025 году.

«Наверное, самое большое разочарование — это то, что пока нас не вернули на европейскую мировую арену в официальных матчах сборной и клубов», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 2025 году российская национальная команда провела 10 товарищеских матчей: с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

Как сборная России играет при Карпине:

