«Ливерпуль» может побороться с «МЮ» за трансфер игрока ценой в € 100 млн — Caught Offside

«Ливерпуль» присоединился к «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэму» в борьбе за полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба. Потенциальный переход 22-летнего футболиста может обойтись заинтересованным клубам в € 100 млн. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, нынешней зимой несколько команд сделали запросы по трансферу камерунского игрока, но «чайки» не готовы продать Балеба в январе. Однако в «Брайтоне» ожидают ухода полузащитника грядущим летом.

Камерунец играет за «Брайтон» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: