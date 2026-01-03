Дмитрий Булыкин выделил Батракова и «Локомотив» по итогам года

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отметил «Локомотив» и атакующего полузащитника железнодорожников Алексея Батракова по итогам 2025 года.

«Отмечу Батракова — как он прогрессирует и играет без пауз, хотя молодой, поэтому выделю его. Из клубов отмечу «Локомотив», который хорошо себя проявил, играет россиянами, и сейчас есть у него шанс бороться дальше, поэтому отмечу его», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После завершения первой части Мир РПЛ «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место. Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и шестью результативными передачами.

Материалы по теме Булыкин назвал положительное и отрицательное событие РПЛ в 2025 году

«Золотая» эра «Локомотива»: