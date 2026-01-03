Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция Майну насчёт своего будущего в «Манчестер Юнайтед»

Стала известна позиция Майну насчёт своего будущего в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну полон решимости продолжить карьеру в стане «красных дьяволов», несмотря на не лучшие 13 месяцев, проведённых под руководством Рубена Аморима. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, взаимоотношения между Майну и Аморимом характеризуются как напряжённые, однако воспитанник манкунианцев не хочет покидать команду. Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» отклонил просьбу 20-летнего игрока об аренде. Маловероятно, что Майну отправится в аренду в январе в связи с травмой хавбека Бруну Фернандеша.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. В общей сложности Майну провёл на поле 302 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
«Ливерпуль» может побороться с «МЮ» за трансфер игрока ценой в € 100 млн — Caught Offside

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android