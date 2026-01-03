Стала известна позиция Майну насчёт своего будущего в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну полон решимости продолжить карьеру в стане «красных дьяволов», несмотря на не лучшие 13 месяцев, проведённых под руководством Рубена Аморима. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, взаимоотношения между Майну и Аморимом характеризуются как напряжённые, однако воспитанник манкунианцев не хочет покидать команду. Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» отклонил просьбу 20-летнего игрока об аренде. Маловероятно, что Майну отправится в аренду в январе в связи с травмой хавбека Бруну Фернандеша.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. В общей сложности Майну провёл на поле 302 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: