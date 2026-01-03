«Челси» проведёт второе на неделе заседание совета директоров по назначению тренера

Сегодня, 3 января, совет директоров «Челси» проведёт экстренное заседание, которое станет вторым подобным собранием на этой неделе. Как сообщает аккаунт indykaila на своей странице в социальной сети X, в клубе возникли серьёзные разногласия по поводу назначения нового главного тренера. Руководство пока не пришло к единогласному решению относительно кандидатуры на этот пост.

Несмотря на внутренние разногласия, Лиам Росеньор остаётся главным претендентом на должность главного тренера лондонского клуба. Он в данный момент возглавляет «Страсбург» и рассматривается как наиболее подходящий кандидат. «Челси» остался без главного тренера с момента увольнения Энцо Марески 1 января.