Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» проведёт второе на неделе заседание совета директоров по назначению тренера

«Челси» проведёт второе на неделе заседание совета директоров по назначению тренера
Комментарии

Сегодня, 3 января, совет директоров «Челси» проведёт экстренное заседание, которое станет вторым подобным собранием на этой неделе. Как сообщает аккаунт indykaila на своей странице в социальной сети X, в клубе возникли серьёзные разногласия по поводу назначения нового главного тренера. Руководство пока не пришло к единогласному решению относительно кандидатуры на этот пост.

Несмотря на внутренние разногласия, Лиам Росеньор остаётся главным претендентом на должность главного тренера лондонского клуба. Он в данный момент возглавляет «Страсбург» и рассматривается как наиболее подходящий кандидат. «Челси» остался без главного тренера с момента увольнения Энцо Марески 1 января.

Материалы по теме
Лиам Росеньор прокомментировал слухи о своём переходе в «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android