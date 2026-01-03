«Вест Хэм» объявил о трансфере бразильского нападающего

Английский «Вест Хэм» на официальном сайте объявил о первом входящем трансфере команды в зимнее трансферное окно. Новичком команды стал 22-летний бразильский форвард Пабло Фелипе, который в первой части сезона выступал за клуб «Жил Висенте» из чемпионата Португалии.

Как сообщает пресс-служба «молотобойцев», Фелипе был определён главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту в качестве ключевой цели. Контракт с футболистом рассчитан на 4,5 года с опцией продления ещё на сезон. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 23 млн.

В первой части сезона-2025/2026 Пабло Фелипе принял участие в 12 матчах чемпионата Португалии, забил девять мячей и оформил одну результативную передачу. В июле 2025 года «Жил Висенте» заплатил за его трансфер клубу «Фамаликан» € 250 тыс. За новый клуб бразилец будет выступать под номером 19.