Главная Футбол Новости

Сенегал — Судан: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка африканских наций начнется в 19:00

Сенегал — Судан: онлайн-трансляция матча Кубка африканских наций начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 3 января, состоится матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Сенегала и Судана. Команды будут играть на стадионе «Стад Ибн-Батута» (Танжер, Марокко). Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
03 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Сенегал
Не начался
Судан
Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Календарь матчей Кубка африканских наций
Турнирная таблица Кубка африканских наций
