Канищев объяснил, почему считает Соболева главным разочарованием в «Зените»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Канищев назвал форварда сине-бело-голубых Александра Соболева главным разочарованием года в команде и объяснил свой выбор.

«Не хочется обижать Соболева, но, наверное, он. Он не худший, но наименее всего себя проявивший. Больше всех разочаровал», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в августе 2024 года. В текущем сезоне на счету российского нападающего 23 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами.