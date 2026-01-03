Скидки
«Борнмут» объявил о трансфере экс-вратаря сборной Англии

Комментарии

Бывший голкипер сборной Англии Фрейзер Форстер продолжит карьеру в английском «Борнмуте». О подписании контракта с 37-летним голкипером, который с лета прошлого года оставался в статусе свободного агента, клуб английской Премьер-лиги объявил на официальном сайте.

Сообщается, что Форстер подписал с «Борнмутом» шестимесячный контракт — до конца сезона-2025/2026. Англичанин стал первым новичком команды в зимнее трансферное окно. В «Борнмуте» Форстер будет выступать под номером 17.

На счету Форстера шесть матчей в составе сборной Англии. Ранее он защищал цвета таких клубов, как «Тоттенхэм», «Саутгемптон», «Селтик» и «Ньюкасл».

