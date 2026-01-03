Скидки
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Марселя» Де Дзерби раскритиковал решение провести Суперкубок Франции в Кувейте

Тренер «Марселя» Де Дзерби раскритиковал решение провести Суперкубок Франции в Кувейте
Комментарии

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби выразил недовольство выбором места проведения Суперкубка Франции, который в этом году пройдёт в Кувейте. Итальянский специалист считает, что матч должен состояться на родине, чтобы болельщики могли поддержать свои команды на трибунах.

«Я поеду в Кувейт, потому что это моя работа. Но меня беспокоит место проведения матча. Я считаю, что этот матч должен быть сыгран в своей стране, перед своими болельщиками, как финал Кубка Франции.

Это не спортивный или социальный вопрос. Речь идёт об экономике, и вот что мне не нравится», — приводит слова Де Дзерби Dailysports.

В этом году финал Суперкубка Франции состоится между чемпионом Лиги 1 «ПСЖ» и обладателем Кубка Франции «Марселем». Матч запланирован на четверг, 8 января.

