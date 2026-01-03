«Борнмут» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 20-го тура АПЛ начнётся в 20:30

Сегодня, 3 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Борнмут» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана из Ланкашира. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «канониров» 45 набранных очка в 19 матчах. Отрыв от «Манчестер Сити» со второй строчки составляет четыре очка. «Борнмут» с 23 очками располагается на 15-м месте в таблице АПЛ.