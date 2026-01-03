Участие Хвичи Кварацхелии в парижском дерби под вопросом из-за травмы на тренировке
Участие вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в парижском дерби с ФК «Париж» находится под вопросом. Футболист получил травму во время вчерашней тренировки и сейчас находится дома, работая по индивидуальной программе. Об этом сообщает французский журналист Артур Перро в своём аккаунте в социальной сети Х.
Франция — Лига 1 . 17-й тур
04 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Париж
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По данным источника, окончательное решение о готовности игрока к матчу 17-го тура Лиги 1 будет принято ближе к началу встречи. Матч запланирован на завтра, 4 января.
В этом сезоне грузинский игрок провёл 20 матчей, забив шесть голов и отдав пять результативных передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость Кварацхелии составляет € 90 млн.
