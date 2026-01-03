В «ПСЖ» рассказали о состоянии Сафонова и ещё трёх игроков перед дерби с ФК «Париж»

Французский «Пари Сен-Жермен» опубликовал медицинскую сводку перед матчем 17-го тура Лиги 1 с клубом «Париж», в которой среди прочего сообщил о состоянии здоровья российского вратаря Матвея Сафонова. Команды сыграют в воскресенье, 4 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

«Ли Кан Ин тренируется индивидуально после мышечной травмы левого бедра. Кентен Нджанту, получивший мышечную травму правого бедра, не сможет играть в течение следующих нескольких недель. Матвей Сафонов выполняет адаптированную тренировочную программу после перелома левой руки. Мартин Джеймс болен и будет отдыхать», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «ПСЖ».

Матвей Сафонов сломал руку во время отражения пенальти в послематчевой серии с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Россиянин отразил четыре удара подряд в серии и помог своей команде завоевать трофей.