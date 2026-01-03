Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «ПСЖ» рассказали о состоянии Сафонова и ещё трёх игроков перед дерби с ФК «Париж»

В «ПСЖ» рассказали о состоянии Сафонова и ещё трёх игроков перед дерби с ФК «Париж»
Комментарии

Французский «Пари Сен-Жермен» опубликовал медицинскую сводку перед матчем 17-го тура Лиги 1 с клубом «Париж», в которой среди прочего сообщил о состоянии здоровья российского вратаря Матвея Сафонова. Команды сыграют в воскресенье, 4 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Франция — Лига 1 . 17-й тур
04 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Париж
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ли Кан Ин тренируется индивидуально после мышечной травмы левого бедра. Кентен Нджанту, получивший мышечную травму правого бедра, не сможет играть в течение следующих нескольких недель. Матвей Сафонов выполняет адаптированную тренировочную программу после перелома левой руки. Мартин Джеймс болен и будет отдыхать», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «ПСЖ».

Матвей Сафонов сломал руку во время отражения пенальти в послематчевой серии с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Россиянин отразил четыре удара подряд в серии и помог своей команде завоевать трофей.

Материалы по теме
Фанаты «ПСЖ» сочинили песню в честь Сафонова. Видео
Истории
Фанаты «ПСЖ» сочинили песню в честь Сафонова. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android