Дмитрий Хомуха считает Кордобу футболистом года в РПЛ

Бывший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха назвал форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшим футболистом Мир Российской Премьер-Лиги в прошедшем году.

«Лучший тот, кто является системно-образующим игроком и делает разницу. Если «Краснодар» лидирует, то Кордоба — как нападающий, который всё время держит соперников в напряжении и действует достаточно результативно, что и требуется от центрального нападающего.

Что касается россиян, они не в этом году ими стали, а уже на протяжении двух сезонов. Это Батраков, Кисляк и Раков, который хорошо себя проявлял до травмы. Достаточно большая группа молодых футболистов на подходе», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.