ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» возобновил интерес к защитнику «Интера» Франческо Ачерби — Плеттенберг

Комментарии

Защитник «Интера» Франческо Ачерби снова стал кандидатом на переход в клуб «Аль-Хиляль». Перспектива трансфера итальянца в Саудовскую Аравию вновь актуальна. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

Прошлым летом возникали слухи о возможном переходе 37-летнего защитника, который мог бы воссоединиться с тренером Симоне Индзаги, однако сделка не состоялась. Теперь у клуба появилась новая возможность для переговоров. Окончательное решение по трансферу ещё не принято, но интерес «Аль-Хиляля» остаётся серьёзным. Переговоры продолжаются, и обе стороны могут прийти к соглашению в ближайшее время.

В текущем сезоне Ачерби провёл 12 матчей за миланский клуб во всех соревнованиях и отметился одной результативной передачей в матче Серии А с «Комо». По данным Transfermarkt, стоимость защитника составляет € 2,5 млн.

