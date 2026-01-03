«МЮ» не планирует увольнять Аморима и рассматривать кандидатуру Марески — Романо

«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять тренера Рубена Аморима и рассматривать кандидатуру Энцо Марески на его место. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

«На данном этапе мне сообщили, что никаких переговоров между «Манчестер Юнайтед» и Энцо Мареской не ведётся. «Манчестер Юнайтед» по-прежнему придерживается своей позиции, полностью поддерживая Рубена Аморима и не планируя ничего менять на данном этапе», — сообщил Романо.

Будущее Энцо Марески стало предметом обсуждения после его ухода из «Челси». Слухи о его возможном переходе в оба манчестерских клуба начали распространяться в некоторых зарубежных СМИ.