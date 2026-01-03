Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» не планирует увольнять Аморима и рассматривать кандидатуру Марески — Романо

«МЮ» не планирует увольнять Аморима и рассматривать кандидатуру Марески — Романо
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять тренера Рубена Аморима и рассматривать кандидатуру Энцо Марески на его место. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

«На данном этапе мне сообщили, что никаких переговоров между «Манчестер Юнайтед» и Энцо Мареской не ведётся. «Манчестер Юнайтед» по-прежнему придерживается своей позиции, полностью поддерживая Рубена Аморима и не планируя ничего менять на данном этапе», — сообщил Романо.

Будущее Энцо Марески стало предметом обсуждения после его ухода из «Челси». Слухи о его возможном переходе в оба манчестерских клуба начали распространяться в некоторых зарубежных СМИ.

Материалы по теме
Мареска после игры c «Борнмутом» ушёл, не сказав игрокам ни слова — The Athletic
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android