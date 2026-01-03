Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Барселоны» Пуч может пропустить весь 2026 год из-за травмы колена — Богерт

Воспитанник «Барселоны» Пуч может пропустить весь 2026 год из-за травмы колена — Богерт
Комментарии

Испанский полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч может пропустить весь 2026 год из-за травмы колена. Как сообщает специализирующийся на МЛС инсайдер Том Богерт, воспитаннику «Барселоны» предстоит операция на колене, которая ставит под сомнение его участие в матчах в новом календарном году.

Сообщается, что операция будет проведена на том же колене, которое уже травмировал футболист. В последний раз 26-летний полузащитник появлялся на поле в декабре 2024 года. Весь 2025 год футболист пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена.

Рики Пуч перебрался в «Лос-Анджелес Гэлакси» из «Барселоны» летом 2022 года. Контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитан до конца 2027-го.

Материалы по теме
Топ-сделка в АПЛ, «Милан» подписал нападающего! Трансферы и слухи дня
Топ-сделка в АПЛ, «Милан» подписал нападающего! Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android