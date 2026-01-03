Воспитанник «Барселоны» Пуч может пропустить весь 2026 год из-за травмы колена — Богерт

Испанский полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч может пропустить весь 2026 год из-за травмы колена. Как сообщает специализирующийся на МЛС инсайдер Том Богерт, воспитаннику «Барселоны» предстоит операция на колене, которая ставит под сомнение его участие в матчах в новом календарном году.

Сообщается, что операция будет проведена на том же колене, которое уже травмировал футболист. В последний раз 26-летний полузащитник появлялся на поле в декабре 2024 года. Весь 2025 год футболист пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена.

Рики Пуч перебрался в «Лос-Анджелес Гэлакси» из «Барселоны» летом 2022 года. Контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитан до конца 2027-го.