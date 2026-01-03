Скидки
Аленичев: если Тюкавин наберёт оптимальную форму, «Динамо» может выглядеть по-другому

Аленичев: если Тюкавин наберёт оптимальную форму, «Динамо» может выглядеть по-другому
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал лучших российских футболистов в 2025 году, а также выразил надежду, что форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин вернётся на свой прежний уровень. В начале прошлого года нападающий выбыл из-за травмы колена.

— Кто из молодых футболистов произвёл на вас впечатление?
— Я назову те имена, которые сейчас у всех на слуху. Батраков — главное открытие. Парень заслуживает звания лучшего футболиста на данный момент из российских игроков. Ещё хорош Кисляк и Глебов. Глушенков достаточно уверенно играет. Думаю, что он один из лидеров, если не лидер «Зенита».

Хотелось бы, чтобы Тюкавин набрал оптимальную форму. На мой взгляд, он один из лучших нападающих в России. После травмы должен оправиться и набрать хорошую форму. Если Константин наберёт оптимальную форму, то «Динамо» весной может выглядеть совсем по-другому: и в плане игры, и в плане набора очков, — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

