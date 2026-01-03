Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Натан Аке высказался о своих шансах в «Манчестер Сити» и перспективах на ЧМ-2026

Защитник Натан Аке высказался о своих шансах в «Манчестер Сити» и перспективах на ЧМ-2026
Комментарии

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Нидерландов Натан Аке высказался о своих игровых минутах и шансах попасть в состав команды на предстоящий чемпионат мира.

«[Тренер сборной Нидерландов] Рональд Куман несколько раз говорил мне, что хочет, чтобы я играл больше. Мне будет сложно попасть в состав, если я буду мало играть, это очевидно. Каждый игрок хочет играть как можно больше, при этом понимая, что команда играет очень хорошо и игроки на моей позиции тоже играют очень хорошо, поэтому я должен продолжать двигаться вперёд и ждать шансов. Единственное, что я могу сказать, это то, что я всегда стараюсь. Хочется играть в каждом матче, я не буду говорить, что должен играть в каждом матче, потому что Рубен, Йошко, Нико и вся защита играют фантастически, но каждый игрок хочет получать игровое время, поэтому единственное, что я могу сделать, это бороться и стараться получать возможности, а что будет в будущем, посмотрим...» — приводит слова Аке издание Manchester Evening News.

30-летний футболист провёл лишь три матча в стартовом составе в текущем сезоне АПЛ. По данным источника, «Манчестер Сити» планирует сохранить Натана до конца сезона, поскольку у него есть необходимый опыт на позиции защитника. Его ситуация повышает вероятность перехода в январе, и ряд клубов проявляют интерес к нему. Главный тренер сборной Нидерландов Куман следит за ситуацией с Аке.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» близок к закрытию сделки по покупке дорогостоящего вингера — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android