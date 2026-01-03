Скидки
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Гришин: трансферы не усилили ЦСКА, играют практически 12 человек

Комментарии

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о короткой обойме армейцев, а также прокомментировал трансферную политику клуба.

«Разочаровали те трансферы, которые не выходят на поле. Мы видим, что трансферы были, а играет практически только Алвес. О ком-то конкретно говорить не стоит, всё-таки это футбольная команда. Мы видим, что было приобретение Алеррандро, Шуманский вообще не играет. Здесь надо говорить о комплексе трансферных вещей, которые не усилили ЦСКА.

Мы видим, что ЦСКА играет одной обоймой практически все 18 игр. Когда ломался Алвес, его было некем заменить. Когда выпускали Вильягру, он тоже не показывал того уровня, чтобы ЦСКА играл и боролся за первое место. Пока я не вижу альтернативы тому составу, который играет все матчи. А играют практически 12 человек», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

