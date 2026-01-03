Болельщики «Эспаньола» готовят провокацию с чучелами крыс на матче с «Барселоной»

Ультрас «Эспаньола» планируют акцию перед матчем с «Барселоной», который состоится сегодня, 3 января. Болельщики намерены выразить своё недовольство переходом бывшего вратаря Жоана Гарсии к принципиальному сопернику, бросив на поле чучела крыс. По информации издания The Athletic, такая акция должна стать символом протеста против Гарсии, который для фанатов стал предателем.

Сообщается, что ультрас уже около месяца ищут, где можно приобрести крыс для этой провокации. Администрация стадиона и службы безопасности готовятся к возможным инцидентам во время матча. Болельщики «Эспаньола» не могут смириться с тем, что их бывший вратарь теперь выступает за «Барселону».

В июне 2025 года Жоан Гарсия перешёл в «Барселону» из «Эспаньола», подписав контракт до 2031 года.