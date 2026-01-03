«Астон Вилла» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» — TEAMtalk

«Астон Вилла» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Манчестер Сити» Омара Мармуша в январское трансферное окно. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм Хотспур» также делал «запросы» о включении Мармуша в состав команды Томаса Франка. Об этом сообщает TEAMtalk.

Египетский хавбек присоединился к «Манчестер Сити» в январе 2025 года, перейдя из немецкого клуба «Айнтрахт» за € 59 млн (£ 49 млн). Контракт с «горожанами» подписан до лета 2029 года.

На данный момент Мармуш не демонстрирует выдающихся результатов на стадионе «Этихад». В 40 матчах за клуб он забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Тренер Хосеп Гвардиола предоставил игроку лишь два выхода в стартовом составе в АПЛ и один в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

Несмотря на то что Мармуш сейчас выступает за Египет на Кубке африканских наций, это не помешало «Астон Вилле» попытаться подписать его в предстоящем трансферном окне.