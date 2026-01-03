Павлюченко: я переживаю за «Спартак» и хочу, чтобы он был первым в РПЛ

Экс-форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался о турнирном положении красно-белых. Команда занимает шестое место в таблице Мир Российской Премьер-Лиги с отставанием в восемь очков от третьего места.

«Когда команда не попадает в тройку лидеров РПЛ, конечно, это разочаровывает. Потому что я тоже за «Спартак» переживаю и хочу, чтобы он был первым или вторым. Как минимум чтобы не опускался ниже третьего места. Когда команда идёт на пятом или шестом месте — это, конечно, разочарование.

Если брать иностранцев, которые находятся сегодня в команде, это футболисты хорошего качества. А почему нет результата? Не знаю. Мне тяжело ответить – почему. Не все игроки хорошего качества, но есть иностранцы с таким уровнем, которые сейчас играют в составе «Спартака». Однако есть наши футболисты, которые не соответствуют уровню», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.