«Челси» и «Страсбург» проявляют интерес к форварду «Уотфорда» — RMC Sport

Марокканский нападающий Отман Маамма, выступающий за «Уотфорд» в Чемпионшипе, привлёк внимание «Челси» и «Страсбурга». Обе команды, принадлежащие американскому консорциуму BlueCo, активно работают на трансферном рынке и нацелились на перспективного игрока. По информации RMC Sport, владельцы клубов проявили серьёзный интерес к 20-летнему футболисту.

В ближайшие дни могут активизироваться переговоры о возможном переходе. В текущем сезоне Маамма провёл всего 12 матчей за свою команду, забив три гола и сделав одну результативную передачу. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет € 1,3 млн.

По сведениям источника, «Челси» и «Страсбург» могут рассмотреть вариант с подписанием молодого форварда, что может стать шагом к его повышению по службе. Обе команды заинтересованы в укреплении своих составов и рассматривают Маамму как перспективное приобретение.