«Эспаньол» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 18-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 3 января, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся каталонские «Эспаньол» и «Барселона». Дерби пройдёт на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра матча выступит Виктор Гарсия Вердура. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе сине-гранатовых 46 очков в 18 играх. Отрыв от мадридского «Реала» — четыре очка. «Эспаньол» располагается на пятой строчке, у команды 33 очка после 17 встреч.