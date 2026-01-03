Скидки
Главная Футбол Новости

Эспаньол — Барселона: онлайн-трансляция матча 18-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 23:00

«Эспаньол» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 18-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 3 января, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся каталонские «Эспаньол» и «Барселона». Дерби пройдёт на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра матча выступит Виктор Гарсия Вердура. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Барселона
Барселона
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе сине-гранатовых 46 очков в 18 играх. Отрыв от мадридского «Реала» — четыре очка. «Эспаньол» располагается на пятой строчке, у команды 33 очка после 17 встреч.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
