Президент «Атлетико» уверен в победе команды в Лиге чемпионов с Диего Симеоне

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо выразил уверенность в том, что команда сможет взять Лигу чемпионов УЕФА. Он отметил, что добиться этого крайне сложно для любой команды, однако с Диего Симеоне у руля «Атлетико» есть все шансы на успех.

«Выиграть Лигу чемпионов невероятно сложно для любой команды. Однако я уверен, что с [Симеоне] мы сможем этого добиться. С Диего и с этой командой у нас есть все шансы. Я оптимист.

Почему бы нам не выиграть Лигу чемпионов? Да, есть сильные соперники, но и мы тоже сильная команда. Возможно, нам немного не хватает удачи. Однако мы движемся к своей цели.

Мы требовательны и стремимся к титулам. Мы хотим тот самый, столь важный трофей, который пока отсутствует в нашей коллекции», — приводит слова Сересо AS.

На данный момент после 18 туров испанской Ла Лиги «Атлетико» занимает третье место с 37 очками, отставая на девять очков от лидирующей «Барселоны». В Лиге чемпионов УЕФА мадридский клуб располагается на восьмом месте с 12 очками.