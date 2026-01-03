Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Атлетико» уверен в победе команды в Лиге чемпионов с Диего Симеоне

Президент «Атлетико» уверен в победе команды в Лиге чемпионов с Диего Симеоне
Комментарии

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо выразил уверенность в том, что команда сможет взять Лигу чемпионов УЕФА. Он отметил, что добиться этого крайне сложно для любой команды, однако с Диего Симеоне у руля «Атлетико» есть все шансы на успех.

«Выиграть Лигу чемпионов невероятно сложно для любой команды. Однако я уверен, что с [Симеоне] мы сможем этого добиться. С Диего и с этой командой у нас есть все шансы. Я оптимист.

Почему бы нам не выиграть Лигу чемпионов? Да, есть сильные соперники, но и мы тоже сильная команда. Возможно, нам немного не хватает удачи. Однако мы движемся к своей цели.

Мы требовательны и стремимся к титулам. Мы хотим тот самый, столь важный трофей, который пока отсутствует в нашей коллекции», — приводит слова Сересо AS.

На данный момент после 18 туров испанской Ла Лиги «Атлетико» занимает третье место с 37 очками, отставая на девять очков от лидирующей «Барселоны». В Лиге чемпионов УЕФА мадридский клуб располагается на восьмом месте с 12 очками.

Материалы по теме
«Атлетико» готовит новый контракт для Диего Симеоне — Marca
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android