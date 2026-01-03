Скидки
Представитель Баринова ответил на вопрос, когда игрок подпишет контракт с ЦСКА

Представитель Баринова ответил на вопрос, когда игрок подпишет контракт с ЦСКА
Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос о будущем российского футболиста, которым интересуется ЦСКА. Контракт Баринова с железнодорожниками истекает летом текущего года.

— Как скоро Баринов подпишет предварительный контракт с ЦСКА?
— Вам нужно набраться терпения. У нас с «Локомотивом» есть договорённость, что мы ничего не комментируем, пока решение по Баринову не будет принято. Думаю, через пару дней что-то станет ясно, и можно будет сказать что-то конкретное — но не сейчас, — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

