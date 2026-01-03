Скидки
Главная Футбол Новости

Мохамед Салах создал больше голевых моментов, чем любой игрок АПЛ в 2025 году

Мохамед Салах создал больше голевых моментов, чем любой игрок АПЛ в 2025 году


Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лидером по созданию голевых моментов в английской Премьер-лиге в 2025 году, имея на своём счету 19 голевых моментов. Об этом сообщает аналитический портал WhoScored.

В текущем сезоне-2025/2026 Мохамед Салах принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забив пять мячей и отдав четыре результативные передачи. По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 30 млн.

Ранее сообщалось, что агенты предложили мадридскому «Реалу» кандидатуру Мохамеда Салаха на фоне травмы нападающего Килиана Мбаппе, который может пропустить несколько недель из-за повреждения.


