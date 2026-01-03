Скидки
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Ноттингем Форест, результат матча 3 января 2026, счет 3:1, 20-й тур АПЛ 2025/2026

«Астон Вилла» обыграла «Ноттингем Форест» и поднялась на второе место в таблице АПЛ
Комментарии

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Саймон Хупер. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Уоткинс – 45+1'     2:0 Макгинн – 49'     2:1 Гиббс-Уайт – 61'     3:1 Макгинн – 73'    

Счёт в матче открыл нападающий бирмингемцев Олли Уоткинс в конце первого тайма на 45+1-й минуте. Во втором тайме на 49-й минуте полузащитник Джон Макгинн увеличил преимущество «Астон Виллы». На 61-й минуте хавбек Морган Гиббс-Уайт отыграл один мяч для гостевой команды. Джон Макгинн оформил дубль на 73-й минуте.

После 20 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Ноттингем Форест» набрал 18 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Астон Вилла» располагается на второй строчке, у команды в активе 42 очка.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
