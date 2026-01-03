«Астон Вилла» обыграла «Ноттингем Форест» и поднялась на второе место в таблице АПЛ

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Саймон Хупер. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл нападающий бирмингемцев Олли Уоткинс в конце первого тайма на 45+1-й минуте. Во втором тайме на 49-й минуте полузащитник Джон Макгинн увеличил преимущество «Астон Виллы». На 61-й минуте хавбек Морган Гиббс-Уайт отыграл один мяч для гостевой команды. Джон Макгинн оформил дубль на 73-й минуте.

После 20 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Ноттингем Форест» набрал 18 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Астон Вилла» располагается на второй строчке, у команды в активе 42 очка.