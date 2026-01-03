Арсен Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч с мадридским «Атлетико»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян включён в заявку команды на матч 18-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». Об этом сообщает официальный аккаунт баскского клуба в соцсети X. Встреча пройдёт 4 января в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне Захарян провёл 14 матчей за испанский клуб во всех турнирах, четыре из которых – в стартовом составе, и отметился одним забитым мячом.

После 17 сыгранных встреч в чемпионате Испании «Реал Сосьедад» набрал 17 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Атлетико» Мадрид располагается на третьей строчке, у команды в активе 37 очков в 18 играх.