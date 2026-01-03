Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсен Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч с мадридским «Атлетико»

Арсен Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч с мадридским «Атлетико»
Комментарии

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян включён в заявку команды на матч 18-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». Об этом сообщает официальный аккаунт баскского клуба в соцсети X. Встреча пройдёт 4 января в 23:00 мск.

Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне Захарян провёл 14 матчей за испанский клуб во всех турнирах, четыре из которых – в стартовом составе, и отметился одним забитым мячом.

После 17 сыгранных встреч в чемпионате Испании «Реал Сосьедад» набрал 17 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Атлетико» Мадрид располагается на третьей строчке, у команды в активе 37 очков в 18 играх.

Материалы по теме
Сафонов взял трофеи, Захарян вернул игровой ритм. Как россияне провели год за рубежом?
Сафонов взял трофеи, Захарян вернул игровой ритм. Как россияне провели год за рубежом?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android