ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Стало известно, сыграют ли Педри и Ольмо в дерби «Барселоны» с «Эспаньолом»

Комментарии

Полузащитники «Барселоны» Педри и Даниэль Ольмо сыграют в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом». Об этом сообщает официальный аккаунт сине-гранатовых в соцсети X. Встреча пройдёт 3 января.

Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
В нынешнем сезоне Педри провёл за клуб 19 игр во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал шесть результативных передач. Ольмо в 17 встречах набрал 4+2 очка по системе «гол+пас». Ранее атакующий хавбек пропустил месяц из-за травмы плеча, полученной 2 декабря в матче 19-го тура чемпионата с мадридским «Атлетико» (3:1).

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 46 очков в 18 встречах. «Эспаньол» с 33 очками занимает пятое место.

