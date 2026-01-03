«Сельта» разгромила «Валенсию» в матче 18-го тура Ла Лиги

Завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» и «Валенсия». Встреча прошла на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Де Бургос Бенгоэчеа. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 4:1.

В начале игры на седьмой минуте счёт мог открыть полузащитник гостей Пепелу, но хавбек не забил пенальти. Первый гол в матче забил нападающий «Сельты» Борха Иглесиас на 33-й минуте, реализовав 11-метровый удар. Во втором тайме на 59-й минуте Иглесиас оформил дубль. Пепелу отыграл один мяч для своей команды, отличившись на 70-й минуте. Полузащитник Джонс Эль-Абделлауи увеличил преимущество хозяев поля на 83-й минуте. Форвард «Сельты» Уго Альварес довёл счёт до разгромного 90+4-й минуте.

После 18 сыгранных встреч в чемпионате Испании «Сельта» набрала 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Валенсия» располагается на 17-й строчке, у команды в активе 16 очков.