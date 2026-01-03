Скидки
Главная Футбол Новости

Сельта — Валенсия, результат матча 3 января 2026, счет 4:1, 18-й тур Примеры 2025/2026

«Сельта» разгромила «Валенсию» в матче 18-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» и «Валенсия». Встреча прошла на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Де Бургос Бенгоэчеа. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 4:1.

Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
4 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Иглесиас – 33'     2:0 Иглесиас – 59'     2:1 Пепелу – 70'     3:1 Эль-Абделлауи – 83'     4:1 Альварес – 90+4'    

В начале игры на седьмой минуте счёт мог открыть полузащитник гостей Пепелу, но хавбек не забил пенальти. Первый гол в матче забил нападающий «Сельты» Борха Иглесиас на 33-й минуте, реализовав 11-метровый удар. Во втором тайме на 59-й минуте Иглесиас оформил дубль. Пепелу отыграл один мяч для своей команды, отличившись на 70-й минуте. Полузащитник Джонс Эль-Абделлауи увеличил преимущество хозяев поля на 83-й минуте. Форвард «Сельты» Уго Альварес довёл счёт до разгромного 90+4-й минуте.

После 18 сыгранных встреч в чемпионате Испании «Сельта» набрала 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Валенсия» располагается на 17-й строчке, у команды в активе 16 очков.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
