Определена символическая сборная группового этапа Кубка Африки. Салах — вне списка

Африканская конфедерация футбола в своём аккаунте в социальной сети X определила символическую сборную группового этапа Кубка африканских наций.

Вратарь: Мохамед Эль-Шенави (Египет).

Защитники: Али Абди (Тунис), Аксель Туанзебе (ДР Конго), Эдмон Тапсоба (Буркина-Фасо), Нуссайр Мазрауи (Марокко).

Полузащитники: Карлос Балеба (Камерун), Адемола Лукман (Нигерия), Браим Диас (Марокко).

Нападающие: Садио Мане (Сенегал), Амад Диалло (Кот-д'Ивуар), Рияд Марез (Алжир).

Тренер: Эрик Шелль (Нигерия).

Отметим, что фланговый нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах не был включён в итоговый список. Вингер забил два гола в двух встречах Кубка Африки.

Ранее в 1/8 финала турнира квалифицировались следующие национальные команды: Марокко, Мали, Египет, ЮАР, Нигерия, Тунис, Сенегал, ДР Конго, Алжир, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Камерун, Бенин, Судан, Мозамбик и Танзания.