L’Equipe составил символическую сборную лучших игроков 2025 года

Французское издание L’Equipe составило символическую сборную лучших игроков 2025 года. В неё вошли сразу восемь футболистов «ПСЖ».

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», «Манчестер Сити»).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Вильям Салиба («Арсенал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»).

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Жоау Невеш («ПСЖ»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид).

Тренер: Луис Энрике.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Также французский гранд дошёл до финала клубного чемпионата мира и взял Суперкубок УЕФА.