Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

L’Equipe составил символическую сборную лучших игроков 2025 года

L’Equipe составил символическую сборную лучших игроков 2025 года
Комментарии

Французское издание L’Equipe составило символическую сборную лучших игроков 2025 года. В неё вошли сразу восемь футболистов «ПСЖ».

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», «Манчестер Сити»).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Вильям Салиба («Арсенал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»).

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Жоау Невеш («ПСЖ»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид).

Тренер: Луис Энрике.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Также французский гранд дошёл до финала клубного чемпионата мира и взял Суперкубок УЕФА.

Материалы по теме
«ПСЖ» — третий клуб в истории, которому удалось выиграть шесть трофеев за год
Истории
«ПСЖ» — третий клуб в истории, которому удалось выиграть шесть трофеев за год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android