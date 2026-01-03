Килиан Мбаппе, вероятно, не сыграет в мадридском дерби с «Атлетико» в Суперкубке Испании

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, вероятно, не сыграет в матче 1/2 финала Суперкубка Испании «Атлетико». Встреча пройдёт 8 января в Джидде (Саудовская Аравия).

«Ожидается, что Мбаппе отправится на матч Суперкубка Испании, хотя маловероятно, что он сыграет хоть какое-то время в полуфинале», – сообщает аккаунт El Chiringuito TV в соцсети X.

В другом полуфинале Суперкубка встретятся «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Финал турнира состоится 11 января.

Мбаппе выступает за «Королевский клуб» с лета 2024 года. К этому моменту на его счету 73 забитых мяча и 10 результативных передач в 83 встречах за команду из Мадрида. Его контракт рассчитан до июня 2029 года.