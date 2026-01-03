Скидки
Ни один тренер «Челси» не проработал в клубе 1000 дней после первого прихода Моуринью

Ни один тренер «Челси» не проработал в клубе 1000 дней после первого прихода Моуринью
Ни один главный тренер «Челси» не проработал в лондонском клубе больше 1000 дней начиная с 2007 года. Тогда свой пост покинул Жозе Моуринью. Об этом сообщает аккаунт OneFootball в соцсети X.

С 2007 года дольше всех в лондонском клубе удалось поработать также Моуринью, который возглавлял команду во второй раз с 2013 по 2015 год. Португалец руководил игроками «синих» 927 дней. В топ-5 также входят периоды тренерства Антонио Конте (741), Карло Анчелотти (690), Томаса Тухеля (589) и Фрэнка Лэмпарда (571).

Последний наставник «Челси» Энцо Мареска задержался на своей должности на 547 дней. При нём лондонская команда выиграла Лигу конференций и клубный чемпионат мира.

