Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» лидирует в борьбе за подписание Душана Влаховича свободным агентом

«Барселона» лидирует в борьбе за подписание Душана Влаховича свободным агентом
Комментарии

«Барселона» лидирует в борьбе за подписание нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, сине-гранатовые являются предпочтительным вариантом продолжения карьеры для сербского форварда, чей контракт истекает летом 2026 года. Испанский гранд готов предложить футболисту схожую с его нынешней зарплату в € 12 млн в год. Кроме каталонского клуба, за ситуацией вокруг Влаховича следят мюнхенская «Бавария» и «Милан».

В нынешнем сезоне Влахович провёл 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. В семи встречах за национальную команду форвард набрал 2+1 очка по системе «гол+пас».

Материалы по теме
Топ-сделка в АПЛ, «Милан» подписал нападающего! Трансферы и слухи дня
Топ-сделка в АПЛ, «Милан» подписал нападающего! Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android