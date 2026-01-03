«Барселона» лидирует в борьбе за подписание Душана Влаховича свободным агентом

«Барселона» лидирует в борьбе за подписание нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, сине-гранатовые являются предпочтительным вариантом продолжения карьеры для сербского форварда, чей контракт истекает летом 2026 года. Испанский гранд готов предложить футболисту схожую с его нынешней зарплату в € 12 млн в год. Кроме каталонского клуба, за ситуацией вокруг Влаховича следят мюнхенская «Бавария» и «Милан».

В нынешнем сезоне Влахович провёл 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. В семи встречах за национальную команду форвард набрал 2+1 очка по системе «гол+пас».