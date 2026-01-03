Скидки
Агент Дркушича прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из «Зенита»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника санкт-петербургского «Зенита» Ваньи Дркушича, прокомментировал информацию о возможном уходе словенца из российского клуба.

«Могу сказать, что к Ванье есть определённый интерес. Клубы ведут переговоры, но я не буду называть конкретную команду. Трансферное окно только началось, и пока рано говорить о чём-то более конкретном», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Дркушич принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

