«Брайтон» обыграл «Бёрнли» в матче 20-го тура АПЛ

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Тим Робинсон. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл нападающий «Брайтона» Жоржиньо Рюттер на 29-й минуте. Во втором тайме на 47-й минуте полузащитник Ясин Аяри увеличил преимущество хозяев поля.

После 20 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Бёрнли» набрал 12 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на восьмой строчке, у команды в активе 28 очков.