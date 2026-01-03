Скидки
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Брайтон энд Хоув Альбион — Бёрнли, результат матча 3 января 2026, счет 2:0, 20-й тур АПЛ 2025/2026

«Брайтон» обыграл «Бёрнли» в матче 20-го тура АПЛ
Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Тим Робинсон. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Рюттер – 29'     2:0 Аяри – 47'    

Счёт в матче открыл нападающий «Брайтона» Жоржиньо Рюттер на 29-й минуте. Во втором тайме на 47-й минуте полузащитник Ясин Аяри увеличил преимущество хозяев поля.

После 20 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Бёрнли» набрал 12 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на восьмой строчке, у команды в активе 28 очков.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
