Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осасуна — Атлетик Б, результат матча 3 января 2026, счет 1:1, 18-й тур Примеры 2025/2026

«Атлетик» Бильбао и «Осасуна» сыграли вничью в матче 18-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Осасуна» и «Атлетик» Бильбао. Встреча прошла на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Гарсия – 34'     1:1 Гурусета – 71'    

Первый гол в матче забил Рубен Гарсия. Полузащитник хозяев поля отличился в первом тайме на 34-й минуте. Во втором тайме нападающий гостей Горка Гурусета сравнял счёт на 72-й минуте.

После 18 сыгранных встреч в чемпионате Испании «Атлетик» Бильбао набрал 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Осасуна» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 19 очков. Возглавляет таблицу «Барселона» с 46 очками.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события субботы: матчи «Барсы» и «Арсенала», Бобровский против Панарина, НБА и лыжи
Топ-события субботы: матчи «Барсы» и «Арсенала», Бобровский против Панарина, НБА и лыжи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android