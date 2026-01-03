«Атлетик» Бильбао и «Осасуна» сыграли вничью в матче 18-го тура Ла Лиги

Завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Осасуна» и «Атлетик» Бильбао. Встреча прошла на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил Рубен Гарсия. Полузащитник хозяев поля отличился в первом тайме на 34-й минуте. Во втором тайме нападающий гостей Горка Гурусета сравнял счёт на 72-й минуте.

После 18 сыгранных встреч в чемпионате Испании «Атлетик» Бильбао набрал 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Осасуна» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 19 очков. Возглавляет таблицу «Барселона» с 46 очками.