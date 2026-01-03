Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вулверхэмптон — Вест Хэм Юнайтед, результат матча 3 января 2026, счет 3:0, АПЛ 2025-2026

«Вулверхэмптон» одержал первую победу в сезоне АПЛ в 20-м туре, разгромив «Вест Хэм»
Комментарии

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. «Вулверхэмптон» одержал победу со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Арьяс – 4'     2:0 Чан – 31'     3:0 Мане – 41'    

В составе хозяев отличились Джон Арьяс, Хван Хи Чан (с пенальти) и Матеус Мане. Это первая победа «волков» в сезоне английской Премьер-лиги.

«Вулверхэмптон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/2026. Команда набрала шесть очков за 20 матчей. «Вест Хэм Юнайтед» находится на 18-й строчке, заработав 14 очков. На первом месте располагается «Арсенал» (45).

Календарь матчей АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android