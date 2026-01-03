«Вулверхэмптон» одержал первую победу в сезоне АПЛ в 20-м туре, разгромив «Вест Хэм»
Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. «Вулверхэмптон» одержал победу со счётом 3:0.
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Арьяс – 4' 2:0 Чан – 31' 3:0 Мане – 41'
В составе хозяев отличились Джон Арьяс, Хван Хи Чан (с пенальти) и Матеус Мане. Это первая победа «волков» в сезоне английской Премьер-лиги.
«Вулверхэмптон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/2026. Команда набрала шесть очков за 20 матчей. «Вест Хэм Юнайтед» находится на 18-й строчке, заработав 14 очков. На первом месте располагается «Арсенал» (45).
