«Вулверхэмптон» одержал первую победу в сезоне АПЛ в 20-м туре, разгромив «Вест Хэм»

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. «Вулверхэмптон» одержал победу со счётом 3:0.

В составе хозяев отличились Джон Арьяс, Хван Хи Чан (с пенальти) и Матеус Мане. Это первая победа «волков» в сезоне английской Премьер-лиги.

«Вулверхэмптон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/2026. Команда набрала шесть очков за 20 матчей. «Вест Хэм Юнайтед» находится на 18-й строчке, заработав 14 очков. На первом месте располагается «Арсенал» (45).