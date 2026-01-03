Скидки
Главная Футбол Новости

Сенегал — Судан, результат матча 3 января 2026, счет 3:1, Кубок африканский наций 1/8 финала

Сенегал стал первым участником 1/4 финала Кубка африканских наций, обыграв Судан
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка африканский наций, в котором встречались сборные Сенегала и Судана. Команды играли на стадионе «Стад Ибн-Батута» в Танжере (Марокко). Сборная Сенегала одержала победу со счётом 3:1.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
03 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Сенегал
Окончен
3 : 1
Судан
0:1 Абдалла – 6'     1:1 Гейе – 29'     2:1 Гейе – 45+3'     3:1 Мбайе – 77'    

На шестой минуте счёт открыл полузащитник Судана Аамир Абдалла. Ещё в первом тайме полузащитник Сенегала Пап Гейе оформил дубль. На 77-й минуте нападающий Сенегала Ибрагим Мбайе установил окончательный счёт — 3:1.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка африканских наций
