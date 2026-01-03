Сенегал стал первым участником 1/4 финала Кубка африканских наций, обыграв Судан

Завершился матч 1/8 финала Кубка африканский наций, в котором встречались сборные Сенегала и Судана. Команды играли на стадионе «Стад Ибн-Батута» в Танжере (Марокко). Сборная Сенегала одержала победу со счётом 3:1.

На шестой минуте счёт открыл полузащитник Судана Аамир Абдалла. Ещё в первом тайме полузащитник Сенегала Пап Гейе оформил дубль. На 77-й минуте нападающий Сенегала Ибрагим Мбайе установил окончательный счёт — 3:1.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.