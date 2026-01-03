Унаи Эмери эмоционально прокомментировал победу «Астон Виллы» над «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери эмоционально высказался после победы бирмингемцев в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (3:1).

«Я так счастлив, а здесь, на «Вилла Парк», с нашими болельщиками, я счастлив ещё больше. Они помогли нам, их энергия просто невероятна. Они гордятся всем, что мы делаем, и тем, как мы противостоим здесь соперникам, вместе с нашими болельщиками, пытаясь передать им свою энергию и наладить контакт с ними. Их реакция на эту энергию просто фантастическая, и нам нужно создать такую же атмосферу.

Это ключ к успеху. Именно так мы здесь выступаем, потому что мы вместе. И то, как мы сегодня добились трёх очков, это действительно фантастика. После поражения от «Арсенала» в Лондоне мы восстановили хорошую форму, и наше положение в таблице просто фантастическое», – приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

После 20 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Астон Вилла» располагается на второй строчке в таблице, у команды в активе 42 очка.