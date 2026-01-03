Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Унаи Эмери эмоционально прокомментировал победу «Астон Виллы» над «Ноттингем Форест»

Унаи Эмери эмоционально прокомментировал победу «Астон Виллы» над «Ноттингем Форест»
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери эмоционально высказался после победы бирмингемцев в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (3:1).

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Уоткинс – 45+1'     2:0 Макгинн – 49'     2:1 Гиббс-Уайт – 61'     3:1 Макгинн – 73'    

«Я так счастлив, а здесь, на «Вилла Парк», с нашими болельщиками, я счастлив ещё больше. Они помогли нам, их энергия просто невероятна. Они гордятся всем, что мы делаем, и тем, как мы противостоим здесь соперникам, вместе с нашими болельщиками, пытаясь передать им свою энергию и наладить контакт с ними. Их реакция на эту энергию просто фантастическая, и нам нужно создать такую же атмосферу.

Это ключ к успеху. Именно так мы здесь выступаем, потому что мы вместе. И то, как мы сегодня добились трёх очков, это действительно фантастика. После поражения от «Арсенала» в Лондоне мы восстановили хорошую форму, и наше положение в таблице просто фантастическое», – приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

После 20 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Астон Вилла» располагается на второй строчке в таблице, у команды в активе 42 очка.

Материалы по теме
Ни у кого из клубов топ-лиг нет такого хода! 10-я победа Эмери подряд — теперь пал «МЮ»
Ни у кого из клубов топ-лиг нет такого хода! 10-я победа Эмери подряд — теперь пал «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android