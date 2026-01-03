Скидки
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Монако — Лион, результат матча 3 января 2026, счет 1:3, 17-й тур Лиги 1 2025/2026

«Монако» в меньшинстве проиграл «Лиону», Головин провёл на поле 77 минут
Комментарии

Завершился матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Лион». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра матча выступил Жером Бризар. Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1.

Франция — Лига 1 . 17-й тур
03 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 3
Лион
Лион
0:1 Шульц – 38'     1:1 Кулибали – 45+4'     1:2 Шульц – 57'     1:3 Абнер – 79'    
Удаления: Кулибали – 70' / нет

На 12-й минуте встречи поле из-за травмы покинул голкипер хозяев поля Лукаш Градецки. Полузащитник «Лиона» Павел Шульц открыл счёт на 38-й минуте. В конце первого тайма на 45+4-й минуте хавбек «Монако» Мамаду Кулибали сравнял счёт.

Во втором тайме на 57-й минуте Павел Шульц оформил дубль. На 70-й минуте Мамаду Кулибали получил красную карточку и покинул поле. Защитник гостей Абнер на 79-й минуте увеличил преимущество своей команды.

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 77 минут.

После 17 сыгранных встреч в чемпионате Франции «Монако» набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Лион» располагается на пятой строчке, у команды в активе 30 очков.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Комментарии
