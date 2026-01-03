«Монако» в меньшинстве проиграл «Лиону», Головин провёл на поле 77 минут

Завершился матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Лион». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра матча выступил Жером Бризар. Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1.

На 12-й минуте встречи поле из-за травмы покинул голкипер хозяев поля Лукаш Градецки. Полузащитник «Лиона» Павел Шульц открыл счёт на 38-й минуте. В конце первого тайма на 45+4-й минуте хавбек «Монако» Мамаду Кулибали сравнял счёт.

Во втором тайме на 57-й минуте Павел Шульц оформил дубль. На 70-й минуте Мамаду Кулибали получил красную карточку и покинул поле. Защитник гостей Абнер на 79-й минуте увеличил преимущество своей команды.

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 77 минут.

После 17 сыгранных встреч в чемпионате Франции «Монако» набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Лион» располагается на пятой строчке, у команды в активе 30 очков.