Главная Футбол Новости

«Айнтрахт» возьмёт в аренду нападающего «Ноттингем Форест» — Sky Sport Germany

Комментарии

Франкфуртский «Айнтрахт» возьмёт в аренду нападающего «Ноттингем Форест» Арно Калимуэндо. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По данным источника, футболист пополнит состав немецкой команды на правах аренды до конца нынешнего сезона. Сделка будет включать в себя опцию выкупа, стоимость активации которой составит € 27 млн. «Орлы» видят в этом игроке замену Элье Ваи, который в рамках аренды присоединился к «Ницце».

Калимуэндо является воспитанником «ПСЖ», на взрослом уровне он также выступал за эту команду. Кроме того, в послужном списке игрока есть «Ланс». Состав «Ноттингем Форест» Калимуэндо пополнил прошлым летом за € 30 млн, перейдя из «Ренна». В нынешнем клубном сезоне Арно принял участие в 13 матчах, забив два гола. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.

