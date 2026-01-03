Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексис Санчес может перейти в бразильский «Интернасьонал» — Конур

Алексис Санчес может перейти в бразильский «Интернасьонал» — Конур
Комментарии

«Интернасьонал» проявляет интерес к нападающему «Севильи» Алексису Санчесу. Бразильский клуб готов предложить футболисту двухлетний контракт, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Переговоры между бразильским и испанским клубами продолжаются, но соглашения пока нет. Сам нападающий готов к переезду в Бразилию. Действующее трудовое соглашение форварда с «Севильей» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Санчес провёл за испанский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее футболист выступал за «Барселону», лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер».

Материалы по теме
«Севилья» претендует на нападающего «Айнтрахта» Элье Ваи — L’Équipe
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android