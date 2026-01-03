Алексис Санчес может перейти в бразильский «Интернасьонал» — Конур

«Интернасьонал» проявляет интерес к нападающему «Севильи» Алексису Санчесу. Бразильский клуб готов предложить футболисту двухлетний контракт, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Переговоры между бразильским и испанским клубами продолжаются, но соглашения пока нет. Сам нападающий готов к переезду в Бразилию. Действующее трудовое соглашение форварда с «Севильей» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Санчес провёл за испанский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее футболист выступал за «Барселону», лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер».