«Крузейро» согласовал условия контракта с Жерсоном. Сделки с «Зенитом» пока нет — Конур

Бразильский «Крузейро» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Зенита» Жерсоном, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Однако соглашение с «Зенитом» по трансферу футболиста ещё не достигнуто. Первоначально клуб из Санкт-Петербурга запрашивал за переход игрока € 40 млн, но на данной стадии переговорного процесса цена снижена. Ожидается, что переговоры продлятся ещё несколько дней. Действующее трудовое соглашение Жерсона с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2030 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 18 млн.